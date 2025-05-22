Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Sert düşüşler yaşayan altın fiyatları jeopolitik gelişmeler, ABD’deki belirsizlik ve doların zayıflamasıyla birlikte son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 130 bin lira, en yüksek 4 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin lira oldu.Serbest piyasada ise gram altın 4.164,78 TL'den, çeyrek altın ise 6.911,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 22 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.164,33Satış 4.164,78Alış 6.839,00Satış 6.911,00Alış 13.677,00Satış 13.821,00Alış 27.271,00Satış 27.514,00Alış 3.335,19Satış 3.335,56