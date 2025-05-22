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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran maskeli şüpheli, emniyetin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 22.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:26 / Editör: Atilla Özbir
AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taş atarak camları kırdı.

Saldırının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı



MEMUR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Köyceğiz'de bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan E.Y. olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Y., cezaevine gönderildi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı