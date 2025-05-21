Papa Leo'dan İsrail'e çağrı! 'İnsani yardım girişine izin verilsin'

Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ABD'li kardinal Robert Prevost '14. Leo', Vatikan'da St. Peter Meydanı'nda düzenlenen ayinle görevine başladı.Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo görevine başlamasının ardından, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı.Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.Dünya liderlerine çağrıda bulunan Papa 14. Leo, 'Yeryüzünün büyüklerine sesleniyorum. Hala geçerliliğini koruyan şu çağrıyı yineliyorum: Bir daha asla savaş olmasın' diye konuştu.Kalbimde Ukrayna halkının acılarını taşıyorum. En kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gereken her şey yapılsın. Tüm esirler serbest bırakılsın ve çocuklar ailelerine dönebilsin.Papa, Aziz Petrus Meydanı'ndaki haftalık genel ayininde yaptığı konuşmada, 'Adil insani yardımın girişine izin verilmesi ve bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrımı yineliyorum' dedi.Papa 14. Leo, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye de değinerek şu sözleri kullandı:Gazze Şeridi'nde yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Derhal ateşkes ilan edilsin, tükenmiş sivil halka insani yardım sağlansın ve tüm rehineler serbest bırakılsın.Pakistan ve Hindistan arasında varılan ateşkesle ilgili de konuşan Papa, 'Hindistan ile Pakistan arasında duyurulan ateşkes haberini memnuniyetle karşıladım. Umarım önümüzdeki müzakereler sayesinde kalıcı bir anlaşmaya en kısa sürede varılır.' değerlendirmesinde bulundu.