TOKİ'den yeni indirim kampanyası! TOKİ başkanı tarih vererek duyurdu

Komisyona sunum yapan Sungur, 'Vatandaştan gelen talepleri dikkate alarak son indirim kampanyası 23 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir' dedi.TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalamasının 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakamın üç katına çıkarılacağını ifade eden Sungur, 'Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1.5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaştık. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11.7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12.5'a çıkartılmıştır' diye konuştu.Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Sungur, şöyle dedi: 'Şu ana kadar idaremiz eliyle toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. Bu inşaatların bugüne kadar toplam 144 bin konutu sadece idaremiz eliyle olmak üzere 201 bin konut tamamlandı ve teslim edildi. Diğer kurumların eliyle birlikte yapılan konutlarımızın toplamı olan 453 bin konutu bu yıl sonu bitirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir.'Bakanlığın koordinasyonunda, İstanbul'da 39 ilçede, 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Sungur, 'Bugüne kadar TOKİ başta olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlarımızın çalışmalarıyla 923 bin bağımsız bölüm dönüştürülmüştür. TOKİ olarak İstanbul'da sosyal konut kapsamında 125 bin 428 konut rakamına ulaştık. Bunun 81 binini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik' açıklamasında bulundu.