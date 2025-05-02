'Parola' kullananlar dikkat! Microsoft'tan tüm kullanıcıları etkileyecek karar

Yıllarca parolasız Windows oturum açma işlemlerini destekleyen ve kullanıcıların hesaplarından parolalarını silmelerine izin veren Microsoft, parolasız bir geleceğe doğru şimdiye kadarki en büyük hamlesini yaptı.The Verge sitesinin haberine göre şirket artık yeni hesaplara kaydolan kişilerden varsayılan olarak yalnızca geçiş anahtarları (passkey), anlık bildirimler (push notifications) ve güvenlik anahtarları gibi daha güvenli yöntemleri kullanmalarını isteyecek.Mevcut hesap sahiplerinin parolalarını bırakması gerekmese de, yeni hesaplar artık parola oluşturma adımıyla karşılaşmayacak:'Sadeleştirilmiş kullanıcı deneyiminin bir parçası olarak, yeni hesaplar için varsayılan davranışı değiştiriyoruz. Yepyeni Microsoft hesapları artık varsayılan olarak 'parolasız' olacak. Yeni kullanıcılar hesaplarına giriş yapmak için çeşitli parolasız seçeneklere sahip olacak ve hiçbir zaman parola tanımlamaları gerekmeyecek. Mevcut kullanıcılar ise hesap ayarlarını ziyaret ederek parolalarını silebilir.'Bugünkü değişikliklerle Microsoft, 'Dünya Parola Günü'nün adını 'Dünya Geçiş Anahtarı Günü' olarak değiştiriyor ve önümüzdeki yıl boyunca geçiş anahtarlarını uygulama çalışmalarına devam edeceğini taahhüt ediyor.Teknoloji devi, 'her gün yaklaşık bir milyon geçiş anahtarının kaydedildiğini' ve geçiş anahtarı kullanıcılarının, oturum açma başarı oranının yüzde 98 olduğunu, buna karşılık parola tabanlı hesaplarda bu oranın yüzde 32 olduğunu söylüyor.