MSB günün karesini Kıbrıs'tan paylaştı! 'Unutana Hatırlatırız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'ye yoğun ilgi gösterildi. Şölen devam ederken Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı, üste düştüğü not ise dikkat çekti.Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden günün karesi paylaşıldı.yerli imkanlarla üretilen, ATAK helikopterler de yer aldı.Paylaşıma 'Unutana hatırlatırız' notu düşüldü. Fotoğrafta, Türk ve KKTC bayrakları arasında yerli imkanlarla üretilen, ATAK helikopterler de yer aldı.