İmamoğlu'nun avukatları itirafçı avında! İBB Başknalık makamını karargaha çevirdiler

Yolsuzluk ve rüşvet suçunda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. 10 avukat, başkanlık makamını karargâh yapıp burada İmamoğlu davası için çalışıyor. Yanlarında jammer da bulunduran avukatlar, dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere baskı yapıyor.Bildiklerini anlatmak isteyen şüphelilere hesap soran bu avukatlar adeta İmamoğlu'nun aleyhine hiçbir gelişme yaşanmaması için çırpınıyor. Avukatların başında Kemal Polat bulunuyor. Diğer taraftan itirafçı Murat Abbas, '19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart'ta Kültür AŞ'de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi.''Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler...''Ayrıca bu toplantıda bize isimlerini verdikleri avukatlara vekâlet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekalet çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifademde ve savcılık sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi.' dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Bu şüphelilerden 102'si yakalandı ve aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu 53'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan 26 Nisan'da soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda da aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 71'e yükseldi. Yolsuzluk ve rüşvet suçunda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. 10 avukat başkanlık makamını karargâh yapıp burada yolsuzluk dosyası için çalışıyor. Çoğu Ekrem İmamoğlu'nun şahsi avukatı olan bu kişilerin devletin resmi bir makamını işgal etmesi tepki çekiyor.Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu, Etiler'deki iki otelde kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Adem Soytekin'inde aralarında bulunduğu kişilerle toplantılar yapmış ve bu toplantılarda kameralar bantlanmıştı. Aynı zamanda toplantının yapıldığı otele jammer cihazları getirilmişti.İmamoğlu'nu savunan avukat ekibinin bir başka icraatı da dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere baskı yapmak olduğu bildiriliyor. Bildiklerini anlatmak isteyen şüphelilere hesap soran bu avukatlar adeta İmamoğlu'nun aleyhine hiçbir gelişme yaşanmaması için çırpınıyor.Avukatların başında Kemal Polat bulunuyor. Dosyada şüpheli olan kişilerin aileleri ile sürekli irtibatta olan avukatlar itirafçılığın önüne geçmeye çalışıyor. Bütün uğraşlara rağmen dosyadaki açık tanık sayısının 70'i geçtiği, itirafçı sayısının da her geçen gün arttığı öğrenildi.Avukatlar çalıştıkları odada jamer da bulunduruyor. Avukatların, jammera neden ihtiyaç duydukları ise anlaşılamıyor.İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İstanbul Başsavcılığı'nda itirafçı olarak alınan beyanında avukatlar ile ilgili şunları söylemişti: 'İBB'ye yönelik iş bu soruşturmada yapılan 19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart'ta Kültür AŞ'de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi.Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler.'Bu toplantıda sadece Kültür AŞ yöneticileri ve çalışanları vardı. Ayrıca bu toplantıda bize isimlerini verdikleri avukatlara vekâlet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekalet çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifademde ve savcılık sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi.'