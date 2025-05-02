Dünyanın konuştuğu yardım çağrısı! Drone gören mahkumlar harekete geçti

İlginç olay Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde yaşandı. Reuters haber ajansına ait drone kamerasını gören Venezuelalı mahkumlar yardım çağrısında bulundu.Merkezin çevresinde uçan drone kamerasını fark eden 34 mahkum, S.O.S harefleri oluşturarak dünyaya yardım mesajı gönderdi.Reuters'ın edindiği bilgilere göre, merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirildi.Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilmesi durumunda buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor.ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.