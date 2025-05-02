Dünyanın konuştuğu yardım çağrısı! Drone gören mahkumlar harekete geçti
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar, drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu. 34 mahkumun yardım çağrısı anbean kaydedildi.
İlginç olay Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde yaşandı. Reuters haber ajansına ait drone kamerasını gören Venezuelalı mahkumlar yardım çağrısında bulundu.
DÜNYAYA YARDIM MESAJI GÖNDERDİLER
Merkezin çevresinde uçan drone kamerasını fark eden 34 mahkum, S.O.S harefleri oluşturarak dünyaya yardım mesajı gönderdi.
Reuters'ın edindiği bilgilere göre, merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirildi.
DÜNYADAKİ EN KÖTÜ HAPİSHANEYE GÖNDERİLECEKLER
Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilmesi durumunda buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor.
ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.
DÜNYAYA YARDIM MESAJI GÖNDERDİLER
Merkezin çevresinde uçan drone kamerasını fark eden 34 mahkum, S.O.S harefleri oluşturarak dünyaya yardım mesajı gönderdi.
Reuters'ın edindiği bilgilere göre, merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirildi.
DÜNYADAKİ EN KÖTÜ HAPİSHANEYE GÖNDERİLECEKLER
Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilmesi durumunda buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor.
ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.