Başıboş köpek dehşeti! 'Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim'

Korkunç olay 5 Temmuz 2023 günü İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Hakim ve savcıların kaldığı sitede yaşayan, yargı camiasının yakından tanıdığı, bir dönem İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı da yapan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, işyeri yapılacak bir inşaatta beslenen ve başıboş dolaşan kangal köpeği tarafından saldırıya uğradı.Kanlar içinde yere yığılıp ağır yaralanan Kaynar'ın yüzünde sabit iz kaldı ve bir gözünde görme kaybı oluştu. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi Baran Özbilen, iş yerini kiralayan kişi Atilla Usanmaz ve inşaat bekçisi Abdulkadir Arabul hakkında 'yüzde sabit iz bırakacak ve duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde taksirle yaralama' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Yargılama başladı, korkunç anları yaşayan Aynur Kaynar başından geçenleri anlattı. Olay günü arkadaşıyla buluşmak için evden çıktığını belirten Kaynar, 'Bir köpekle karşı karşıya geldim, aniden bana saldırmaya başladı. Önce kafamdan ısırdı. Daha sonra yere düştüm. Köpekle mücadele etmeye başladım. Saldırısı bir müddet devam etti' dedi.Köpeğin tasması veya ipi olmadığını söyleyen Kaynar, 'Bağırmam üzerine etraftakiler geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. 17 gün hastanede yatılı tedavi gördüm. Bir gözümü bu olay nedeniyle kaybettim. Tetkikler yapıldı, muayenelere gittim, ilaç giderlerim oldu. Çevreden duyduğum kadarıyla bu inşaatta 3 köpek beslendiğini, bu köpeğin de onlardan biri olduğu söylendi. Uzun süre tedavi gördüm' diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.Davada dinlenen ve olayı gören Mesut Üreyil adlı bir tanık, köpeğin mağdura saldırdığını ve uzaklaştırmak isteseler de çok saldırgan olduğunu, bir kişinin gelip köpeği ip benzeri bir şeyle bağlayarak götürdüğünü söyledi. Yanda bulunan kolej sahibinin köpeklerle ilgili Ataşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu ancak belediyenin köpeği götürmediğini de kaydetti. Kolej sahibi tanık ise, 'Bina girişinde Abdulkadir Arabul tarafından 4 köpek besleniyordu. Şikayetlerimizi dile getirince üçünü gönderdi. Ancak birine bakmaya devam etti. Belediyeye söylediğimizde özel mülk olduğundan yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi' dedi.Sanıklar ise suçu birbirine atarak sorumluluk kabul etmediğini belirtti. İş yerini kiralayan sanık, kulübeyi bekçinin koyduğunu ve köpeklere onun baktığını söyledi. Bekçi,' Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, köpeği sanıklar muhafaza ediyordu' diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme, mağdur Aynur Kaynar'ın saldırı nedeniyle uğradığı zarara ilişkin belgelerini sunması için duruşmayı erteledi.