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Nijerya'da yolcu teknesi battı: 37 can kaybı

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 19.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:49 / Editör: Edin Uslu
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 37 can kaybıPazardan dönenleri taşıyan tekne, Nijerya'nın Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı. Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.
Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 37 can kaybı