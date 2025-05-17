Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 25°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CÇok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 21°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 35°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 30°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutlu