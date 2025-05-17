Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri tarafından 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Antakya ve İskenderun'da 7 araç durduruldu.Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 37 göçmen tespit edildi. Bu şahıslardan 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.Mağdur göçmen şahıslar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü!ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan araçlara el konulurken, 278 bin 352 TL idari para cezası uygulandı.Öte yandan hıncahınç göçmen doldurulan araçların bagajlarından da göçmen çıkması dikkat çekti.