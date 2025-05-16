Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Tekirdağ'da görünmez kaza..Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanın 1'nci katındaki balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.