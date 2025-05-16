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Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Çorlu'da apartmanın 1'nci katındaki balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı..

Ekleme: 16.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:36 / Editör: Edin Uslu
Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Tekirdağ'da görünmez kaza..

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanın 1'nci katındaki balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA
Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü