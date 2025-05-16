Samsun'da lüks cip kaza sonrası duvarda asılı kaldı
İlkadım ilçesinde rampa aşağı geri geri kaçan lüks cipin istinat duvarından düşerek asılı kaldığı kazada 2 kadın yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyreden lüks cip sürücüsü E.A., Fevziçakmak Mahallesi'nde rampadan yukarı çıkmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan cip, rampa aşağı geri geri kaçtı.
DUVARDA ASILI KALDI
Cip daha sonra yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvarda asılı kaldı.
2 YARALI
Kazada, araçta bulunan sürücü E.A. ve annesi M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan cip, rampa aşağı geri geri kaçtı.
DUVARDA ASILI KALDI
Cip daha sonra yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvarda asılı kaldı.
2 YARALI
Kazada, araçta bulunan sürücü E.A. ve annesi M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.