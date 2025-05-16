Samsun'da lüks cip kaza sonrası duvarda asılı kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyreden lüks cip sürücüsü E.A., Fevziçakmak Mahallesi'nde rampadan yukarı çıkmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan cip, rampa aşağı geri geri kaçtı.Cip daha sonra yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvarda asılı kaldı.Kazada, araçta bulunan sürücü E.A. ve annesi M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.