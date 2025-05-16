Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Kuvvetli fırtınaya karşı İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu; Çanakkale, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, ve Kütahya için sarı kodlu uyarı verildi.Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması bekleniyor.BALIKESİR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Muğla ve Denizli haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) kıyı kesimlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olması tahmin ediliyor.ANKARA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu