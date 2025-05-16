Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli'den açıklama geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.09 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.