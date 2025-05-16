Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.09 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.