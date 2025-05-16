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Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli'den açıklama geldi.

Ekleme: 16.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştıTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.09 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.

Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı