CHP'li Çınarcık Belediyesi Marmara Denizi'ni kirletti: Bakanlık ceza kesti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi’nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince gelen şikayet üzerine yapılan incelemelerde, Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında taşkın meydana geldiği ve Marmara Denizi'ne döküldüğü tespit edildi." açıklamasında bulundu.Bakanlık, "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle, Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı." ifadelerine yer verdi.