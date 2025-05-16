Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 27 ilde büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu. perasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından arandıkları bildirildi.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."