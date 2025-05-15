Şeyda Yılmaz operasyonda şehit edilmişti! Görevi kötüye kullanmaktan 3 polis hakkında istenen ceza belli oldu!

22 Eylül tarihinde İstanbul Ümraniye'de 'motosiklet hırsızlığı' suçlamasıyla yakalanan Yunus Emre Geçti (19), polis merkezinden firar etmesiyle başlayan süreç, trajik bir sonuca yol açtı.26 suç kaydı bulunan Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanmaya çalışılırken direndi. Çıkan arbedede, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin silahını ele geçiren zanlı, etrafa ve polislere ateş açtı. Bu sırada polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit düştü, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile zanlının annesi P.G. (43) yaralandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayda ihmali olduğu iddia edilen 3 polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede şu detaylar dikkat çekiyor:Polis Memuru Ramazan A.'nın İhmali: Yunus Emre Geçti, polis merkezinde muhafaza odasında tutulurken, ailesinin 'yemek getirdik, görüşebilir miyiz?' talebi üzerine Ramazan A.'nın dalgınlığından faydalanarak firar etti. İddianameye göre, Ramazan A., Geçti'yi kelepçesiz ve yalnız başına odadan çıkardı ve bu sırada yanından ayrılarak firarına zemin hazırladı.Komiser Abdullah A.'nın Sorumluluğu: Olay sırasında amir odasında bulunan Komiser Abdullah A., firar eden şüphelinin yalnız bırakıldığını fark etmedi ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadı. Ayrıca, yakalama çalışmaları için Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi görevlendirdi.Polis Memuru Kürşat Hakkı S.'nin Rolü: İddianamede, Kürşat Hakkı S.'nin, zanlıyı yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan Yunus Emre Geçti'nin Şeyda Yılmaz'ın ölümüne yol açtığı belirtildi.Üç polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirse, polis memurları hakim karşısına çıkacak.