İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.Operasyonda gözaltına alınan örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali tespit edilen 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.