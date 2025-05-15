İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
3 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali tespit edilen 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
3 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali tespit edilen 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.