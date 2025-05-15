Fast food zincirinde yaş sınırlaması: 21 yaşından küçükler giremeyecek!

Hemen herkesin severek tükettiği fast food markası McDonald's'ın ABD'nin Viriginia eyaletinde yer alan bir şubesinde dikkat çeken bir karara imza atıldı.Müşterilerden gelen taleplerin üzerine alınan kararla birlikte 21 yaş altı müşterilerin restorana girişine kısıtlama getirildi.Franconia bölgesinde bulunan şubenin aldığı bu kararın nedenin ise, bölgede artan öğrenci şiddeti olduğu belirtildi.Alınan bu kararın ardından McDonald's'ın ilgili şubesine artık sadece 21 yaş üstü müşteriler restoranın iç mekanına alınacak.21 yaş üzerinde olan ve şubeye girmek isteyen müşteriler ise restorana girmek için kapıdaki zile basarak görevli bir çalışan tarafından kimlik kontrolü yapılarak içeri alınacak. Uygulama yalnızca pazartesiden cumaya, hafta içi günleri geçerli olacak.Yeni uygulamada bazı istisnalar da bulunuyor. Bu istisnalarla birlikte ebeveynler yanlarında en fazla dört çocuk getirmek şartıyla restoran içerisinde yemek yiyebilecek.