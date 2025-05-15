Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Küresel diplomaside Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkisi yaşanıyor. Asya, Avrupa, Ortadoğu'daki gelişmeler günlerdir Türkiye üzerinden şekilleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tarihi bir toplantıya daha katıldı. Ortadoğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump dün Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler seviyesindeki ilk temas oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi katıldı.Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırması hakkında "Erdoğan ve Selman ile görüştükten sonra böyle bir karar aldım" dedi. ABD merkezli AP ajansına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen ay Washington'a yaptığı ziyarette Trump'tan Suriye yaptırımlarını kaldırmamasını istemişti. Beyaz Saray ise Trump'ın, Şara'dan, terör örgütü YPG'nin elinde olan ve DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istediğini açıkladı.Riyad'daki görüşmelerden ayrıca Gazze'deki İsrail soykırımının durdurulması için önemli mesajlar çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması ve "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi" için çalıştıklarını söyledi. Trump da İsrail'in saldırılarının en kısa sürede durdurulması üzerinde çalıştığını kaydetti.Ulusa sesleniş konuşması yapan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Erdoğan'a, halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür etti. Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm" dediCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çözerse Erdoğan çözer" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Son haftada yaşanan tarihi gelişmeler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini ve kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: Başkan Erdoğan'a, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ihtilafı sona erdirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür etti.Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Barışa katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ederiz.Birlemiş Milletler: Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna çatışmasına son verme çabasındaki rolünü takdir ediyoruz.