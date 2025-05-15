Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde indirim konusunda anlaşmasıyla duruldu. Öte yandan da ABD'den gelen enflasyon verileri altın fiyatlarını sert düşürdü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin lira oldu.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 3.931,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.600,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 15 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.930,78Satış 3.931,24Alış 6.537,00Satış 6.600,00Alış 13.073,00Satış 13.199,00Alış 26.066,00Satış 26.276,00Alış 3.150,92Satış 3.151,33