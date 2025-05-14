Uzman isim uyardı! Muğla açıklarındaki deprem sonrası flaş sözler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de Muğla açıklarında gece saat 01:51'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal Katıldığı canlı yayında, Akdeniz açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bölgede paniğe neden olan depremin en korkutucu ve en büyük fay hattı üzerinde meydana geldiğini belirten Pampal, 'Aslında bu dalma batma zonu. Güneydeki Girit'in Rodos'un yakın güneyinden geçen Afrika levhası ile Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu.Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor, o dalan kısım yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonucunda volkanik faaliyetler başlıyor.' ifadelerini kullandı.'Biz bunu Santorini civarında yaşadık. Deprem fırtınası şeklinde yaşandı, bunu bütün sonbaharda konuştuk. Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı.' diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı sarsıntılar meydana geldiğini ve bunların arasında 8-8.5'i bulan depremlerin olduğunu ifade etti.Pampal, şu ifadeleri kullandı:'Levha sınırlarından böyle depremler beklenir, biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Kara sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi ile verdiği zarardan öte ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Adalarda olmak üzere, Güney Batı Anadolu sınırlarımızda da tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü.''Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız.' diyen Pampal, 'Bu bölge Helen Yayı dediğimiz Yunanistan'a doğru devam eder. Muğla'nın güneyinden Antalya'nın bir miktar Batısından bir dirsek yapar ve Kıbrıs yayı olarak, Kıbrıs'ın güneyinden Hatay'a doğru gider ve orada Arap levhası ile buluşur. Arap Levhası ile Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz ve Doğu Anadolu fayı oluşturur.' ifadelerini kullandı.Pampal, 'Biliyorsunuz 6 Şubat'ta bu fayda meydana geldi depremler. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6,7 ile kalmayabilir. Daha büyük daha yıkıcı olur ve ikincil etkileri de hasara neden olabilir.' dedi.