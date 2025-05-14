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İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, fuhuş yapmaya zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılırken 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ekleme: 14.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:05 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, ağlarına düşürdükleri kadınları fuhşa zorlayan organize bir şebekenin varlığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

5 YILDIZLI OTELLERİ MESKEN TUTULAR

Şebekenin, hazırladığı kataloglardan seçim yapan müşterilere geceliği bin dolar karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi.

Kadınların genellikle 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü de tespit edildi.

9 İLÇE VE 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, delillerin toplanmasının ardından önceki gün Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ile Sakarya ve Zonguldak'ta tespit edilen 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

8 GÖZALTI

Baskınlarda organize şekilde fuhuş yaptıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ele geçirilen cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu.

9 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Diğer yandan operasyon kapsamında fuhşa zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılarak mağdur olarak ifadeleri alındı.

Kadınların geceliği bin dolar karşılığında gönderildikleri öğrenildi.

6 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.