Motosiklet üzerinde çekilen TikTok videosu can aldı!

Adana'da sosyal medya için çekilen bir video, genç yaşta bir hayatın sönmesine neden oldu. İki arkadaşın motosiklet üzerinde gerçekleştirdiği çekim sırasında kazayla ateş alan bir tabanca, 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamına mal oldu. Olayla ilgili arkadaşı 16 yaşındaki M.E.Ş., tutuklandı.Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya platformu TikTok için video çekmek istedi. Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Murat Aras Hirman'a sırtına isabet etti.Arkadaşının vurulduğunu gören M.E.Ş., 112 Acil sağlık ekini arayarak yardım çağırdı. Ağır yaralanan Hirman, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 29 Nisan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.