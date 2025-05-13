İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürerken firar durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.