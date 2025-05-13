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İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 13.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:29 / Editör: Edin Uslu
İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürerken firar durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı