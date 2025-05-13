İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin işlemleri sürerken firar durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.