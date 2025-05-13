İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 13 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, Adana, Antalya dahil olmak üzere 10 ilde, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.(DHA)