Bakan Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye paylaşımı: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye'ye vurgu yaptı. "Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadelerini kullandı.