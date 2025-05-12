PKK'nın fesih kararı dünya basınında

Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor!MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlatılan Terörsüz Türkiye hedefi için beklenen tarihi adım atıldı.SİLAH BIRAKTILARAbdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonucu 12. kongresini düzenleyen terör örgütü PKK, kongrede alınan karar ile birlikte silah bıraktıklarını ve örgütün kendini feshettiğini açıkladı.KARAR DÜNYA BASININDATürkiye için yeni bir devrin başlayacağı bu açıklama, dünya basınında da geniş yankı buldu.REUTERS- TÜRKİYE TERÖRE ALAN TANIMADIİngiliz basınının köklü gazetelerinden Reuters, PKK'nın fesih kararını 'PKK kendini feshetti, Türkiye'ye yönelik silahlı isyan sona erdi' başlığıyla duyurdu.'Türkiye, sınır ötesi operasyonları ve istikrarlı güvenlik politikalarıyla teröre alan tanımadı' vurgusuyla yayınlanan haberde, Ankara'nın kararlı duruşunun sadece Türkiye içinde değil, Irak ve Suriye gibi çevre ülkelerde de etkisini gösterdiği belirtildi.Haberde ayrıca, terör örgütünün dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir süren terör belasından kurtulma yolunda tarihi bir virajı geride bıraktığı ifade edildi.