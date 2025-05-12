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Muğla Milas’ta tır kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı.

Ekleme: 12.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Muğla Milas’ta tır kazası: 1 yaralı
Muğla'daki kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, sürücünün fark etmemesi üzerine tırın altında kaldı.

Tırın lastiğinin üzerinden geçtiği yaşlı adamın ayağı ezildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.