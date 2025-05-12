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Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 12.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralı varManisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Delemenler Mahallesi Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Mesut Kavruker (37), traktörüyle rampa çıkarken aracın kontrolünü kaybetti. Geriye doğru kayan traktör, devrilerek yan yattı.

Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mesut Kavruker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavruker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Traktörde yolcu olarak bulunan eşi Ülkü Kavruker (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.