Hakan Fidan: Atılacak pratik adımları yakından takip edeceğiz

Türkiye bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor.PKK, kendisini feshettiğini ve silahlarını da bıraktığını duyurdu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde başlattığı süreç, bugün gelen açıklama ile yeni bir boyuta ulaştı.Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da alınan kararın tarihi olduğunun altını çizdi.'Tarihi ve önemli bir karar. Bu kararı oldukça önemli görüyorum.' diyen Bakan Fidan, şöyle devam etti:Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onu da yakından takip edeceğiz. Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz.Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde, herkes için hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin tarihi bir çağrısı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var.Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım.Çok fazla detaylı konu var. Bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir.Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü.Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum.Ruslar önce konuşma sonra ateşkes, Ukraynalılar ise önce ateşkes sonra görüşme olsun istiyor. İki taraf da ABD'nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz.