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Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

Kent genelinde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinden 8'i tutuklandı.

Ekleme: 11.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:24 / Editör: Edin Uslu
Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mayıs ayının ilk haftasında Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde narkotik madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve silah ele geçirilmiş, operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bu hafta da Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 136 gram metamfetamin, 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 70 mililitre bonzai ham maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 adet fişek ele geçirdi.


Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama


TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.