Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi “KARAKURT” Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni’ne katıldı.Bakan Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı.Uraloğlu, "Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik" dedi.Uraloğlu, Kanal İstanbul'la ilgili soruya şu yanıtı verdi:"İlgili kurumlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere biz bu süreci istişare ediyoruz. Zaman zaman belli açıklamalarda bulunuyoruz. Biz ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyolu Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Net bir şekilde söylemek istiyorum. Net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru finans imkanları ile yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşlarımızın görüşünü de dinledik. Kurumlara görüş sorduk. Onları da projenin içerisine koyduk. Yeni bir tartışma konusu değildir. Kanal İstanbul konusunu gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız, bunu doğru da bulmuyoruz. Hemen yakın zamanda başlayalım değil ama asla vazgeçmemiz söz konusu değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Şu anda biz referandum ihtiyacı hissetmiyoruz. Projenin içerisine görüşleri katmış olduk."