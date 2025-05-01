Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü

Rusya, Ukrayna'nın liman kentini hedef aldı. Rus güçlerinin Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırının altyapıya zarar verdiğini belirterek, 'Düşman saldırısı apartmanları, müstakil evleri, bir süpermarketi, bir okulu ve arabaları hasara uğrattı. Bazı yerlerde yangınlar çıktı ve kurtarma ekiplerimiz tarafından söndürülüyor' dedi.