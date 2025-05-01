CHP’li vekiller tatil köyü peşinde! Kıyak rezidans için kuyruk...

CHP'de üç dönem milletvekilliği yapan Ensar Öğüt, yöneticisi olduğu kooperatif üzerinden Muğla'da tepki çeken bir proje için düğmeye bastı. CHP'li eski ve mevcut milletvekillerinin birçoğuna mektup gönderen Öğüt, Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Koyu'nda 103 bin metrekarelik alanda turizm imarlı arsa satın aldıklarını duyurdu. 5 katlı rezidans yapacaklarını açıklayan Öğüt, sınırlı sayıdaki daireleri temin edebilmek için milletvekillerine 'kooperatife üye olma' çağrısı yaptı.'400 VEKİL YERLEŞECEK'Basına sızan mektup, tepkilere sebep oldu. Yerel kaynaklar, projenin CHP'li vekillere özel bir girişim olduğunu savunurken, inşaatların yapılacağı alanın yapılaşmadan uzak bir bölge olması, eleştirileri daha da artırdı. Projenin hayata geçirilmek istendiği nokta, denize sıfır, havalimanına ise yalnızca 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Otel konseptinde, 5 katlı olarak planlanan proje, ilçede betonlaşmaya karşı olan yerel halkın tepkisine sebep oldu. Projeye ilişkin birçok detayın hâlâ bilinmediğini aktaran yerel kaynaklar, 400'e yakın CHP'li vekilin bölgeye yerleştirilmek istendiğini öne sürdü.ISLAK İMZALI DAVETÖğüt'ün milletvekillerine gönderdiği ve basına sızan mektupta ise rezidansların 1+1 ve 2+1 şeklinde projelendirildiği görüldü. 1+1 daireler 3 milyon 250 bin liradan, 2+1 dairelerin ise 4 milyon 350 bin liradan satışa sunuldu. Öğüt'ün vekillere ıslak imza ile gönderdiği mektupta, 'Sayın milletvekilim, uzun zamandan beri Bodrum bölgesinde denize sıfır cepheli, imarlı, havaalanına yakın tatil köyü yapmak için arsa arayışındaydık. Büyük araştırmalar sonucunda Milas Kıyıkışlacık Koyu'nda 103 bin 798 metrekarelik arsa alınmıştır. Kalan üyelikler için sınırlı sayıda üye kaydı yapılacaktır' denildi.13 YIL ÖNCE İMARA AÇILMIŞSöz konusu projenin yapılmak istendiği yer, Pencereli mevkiinde 367 ada/23 parsel ve 367 ada/24 parsel numaralarında yer alıyor. SABAH'ın haberine göre söz konusu bölgeler, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ve 'Doğal Sit Alanı' dâhilinde yer almıyor. Muğla Güllük'teki bölgenin, 2012 ve 2013 yıllarında Belediye Meclisi kararlarıyla imara açıldığı aktarıldı. 23 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının 'tercihli kullanım alanı' bir kısmının 'günübirlik tesis alanı' olduğu, 24 parsel numaralı taşınmazın ise 'rekreasyon alanı' olduğu öğrenildi.