Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yolda...

26 Ocak 2026 Pazartesi günü için Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde çok bulutlu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Bolu ve Sinop hariç), Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Güney Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilk günü için yurdun batı kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. Pazartesi ve Salı günleri, özellikle İstanbul'da da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un yanı sıra, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz bölgelerinde de sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Antalya çevrelerinde daha kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, Güney Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşlara yağışlar ve rüzgar konusunda tedbirli olmalarını önerdi.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yağışları ne kadar süreceğini açıkladı. Prof. Dr. Şen, ‘Kışın tam ortasındayız ama bir bahar havası hakim. 5-6 gündür sistemler Akdeniz üzerinden geliyor; ılık ve yağmurlu. Önümüzdeki 10 gün devam edecek. 8 Şubat'a kadar kar yok. Yarın sıcaklık 17 dereceye kadar İstanbul'da.' İfadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı, pazartesi Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi. Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.