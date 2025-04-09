İzmir'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan iş yerine baskın düzenlendi

İzmir'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan iş yerine düzenlenen operasyonda 122 bin 700 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan Ü.M., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Konak ilçesindeki bir iş yerinin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. İş yerine önceki gün operasyon düzenledi.Aramada, 122 bin 700 sentetik hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ü.M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.