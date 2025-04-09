Ankara'yı bekleyen tehlike! Kritik seviyelerde

İklim değişiklikleri nedeniyle kuraklık sıkıntıları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak başkent Ankara'da bulunan barajlarda su seviyeleri, son verilere göre endişe verici bir şekilde düşüş gösterdi.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan son verilere göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde ölçüldü. İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor.Barajların genel durumu incelendiğinde Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi büyük barajların su seviyeleri düşük kalmaya devam ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynaklarına yönelme konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.