Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları güne durgun başladı. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 7 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 765 bin 999,5 lira oldu.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.676,25 TL'den, çeyrek altın ise 6.223,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 9 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.675,85Satış 3.676,25Alış 6.150,00Satış 6.223,00Alış 12.299,00Satış 12.442,00Alış 24.520,00Satış 24.767,00Alış 3.005,23 dolarSatış 3.005,61