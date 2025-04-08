Bakan duyurdu! 120 milyon TL destek sağlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES için ilk 3 döneminde toplam 2 bin 112 projenin destek almaya hak kazandığı bilgisi verildi. Bakanlık, bu projelere sağlanan maddi desteklerin toplam tutarını ise 137 milyon 250 bin TL olarak açıkladı. Üniversiteli gençlerin 15 Nisan’a kadar 4’üncü dönem başvurularını yapabileceğini hatırlatan Bakan Bak, ÜNİDES'in gençler arasında büyük ilgi görmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlere yönelik hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyor ve niteliğini yükseltiyoruz. Gençlerimizin aktif, üretken olmasını çok önemsiyoruz. Üniversiteli gençlerimizin ÜNİDES’e katılımının yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Yapılan bu çalışmanın gençlerimizin gelişimine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Projemizin uygulanmasında emeği geçen bakanlığımız çalışanlarıyla, üniversitelerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.