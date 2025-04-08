Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta büyük indirim
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılması bekleniyor. LPG'nin litre satış fiyatına 80 kuruş indirim gelirken, indirimli fiyatlar ise tabelalara yansıdı.
Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Küresel ticaret savaşlarının ardından ekonomik piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşanırken, petrol fiyatları 63 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı.
Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
LPG'YE İNDİRİM
LPG (Otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.85 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.32 TL
Motorin litre fiyatı: 47.59 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.68 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL