Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta büyük indirim

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılması bekleniyor. LPG'nin litre satış fiyatına 80 kuruş indirim gelirken, indirimli fiyatlar ise tabelalara yansıdı.

Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor.Küresel ticaret savaşlarının ardından ekonomik piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşanırken, petrol fiyatları 63 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı.Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.LPG (Otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi.Benzin litre fiyatı: 46.75 TLMotorin litre fiyatı: 46.85 TLLPG litre fiyatı: 27.39 TLBenzin litre fiyatı: 47.32 TLMotorin litre fiyatı: 47.59 TLLPG litre fiyatı: 27.29 TLBenzin litre fiyatı: 47.68 TLMotorin litre fiyatı: 47.95 TLLPG litre fiyatı: 27.24 TL