O havalimanı adeta rekor kırdı! İşte rakamlar: Bir günde tamı tamına...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere büyük şehirlerden ayrıldı.Tatil süresince kara yollarında ve havalimanlarında yoğunluk dikkat çekerken, dönüş yolculukları da benzer bir hareketliliğe sahne oldu.5 KATEGORİDE REKOR KIRILDIBayram dönüşünün son gününde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş trafiği zirveye ulaştı.Havalimanı yönetimi, 6 Nisan Pazar günü toplam yolcu, dış hat yolcusu ve uçuş sayılarına ilişkin 5 ayrı kategoride rekor kırıldığını duyurdu.1 GÜNDE 141 BİN YOLCU AĞIRLANDISabiha Gökçen Havalimanı (İSG) tarafından yapılan açıklamada, 'Rekorla dolu bir dönüş. Ara tatil sonrası okula dönüşte tam 5 farklı kategoride rekor kırdı. 6 Nisan Pazar günü şu muhteşem rekorlara ulaştık. Toplam yolcu sayısı 141 bin 931, dış hat yolcu sayısı 82 bin 498, dış hat gelen yolcu sayısı 41 bin 959, dış hatlar giden uçuş sayısı 236, dış hatlar toplam uçuş sayısı 458. Yepyeni başarılara doğru yola çıkarken, rotasında Sabiha Gökçen'e yer veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz' denildi.