Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'dan beklenen geri adımın gelmemesi piyasaları sarstı! Trump "ABD'nin dış ticaret açığı kapanana kadar vazgeçmeyeceğim." dedi.Asya piyasalarında yüzde 10'luk düşüşler yaşanıyor. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 7'nin üstünde düşüşle işlem görüyor.Borsa İstanbul'da ise BIST100 Endeksi yüzde 2,8 düşüşle başladı.BIST 100 Endeksi 9.117,38 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybederek başladı.Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Koç Holding hissesi yüzde 4 düşüşle başlarken, banka hisselerinde de yüzde 4'lük düşüşler yaşanıyor.