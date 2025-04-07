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Beyaz Gazete
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Bakan Tekin'den ölen öğretmenler için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekleme: 7.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 7.04.2025 - 10:23 / Editör: Atilla Özbir
Bakan Tekin'den ölen öğretmenler için taziye mesajı
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul'da meydana gelen elim trafik kazasında, öğretmenlerimiz Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız ile iki vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.'