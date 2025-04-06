İstanbul'da villaya kumarhane baskını: 38 kişi yakalandı

Beykoz'da kumarhane olarak düzenlenmiş 3 katlı villaya yapılan baskında 38 kişi yakalandı. Operasyon sırasında kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nin yasa dışı kumarın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Beykoz'da bulunan 3 katlı villanın kumarhane olarak düzenlenerek çalıştırıldığı belirlendi.Bina çevresinde takibini sürdüren polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çok sayıda kişinin villaya girip çıktığını tespit etti.Çalışmalarını tamamlayan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan saat 02.00 sıralarında yaptıkları baskında kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.Öte yandan kumarhaneyi işlettiği belirlenen Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.Kumarhanede bulunan 586 oyun pulu ve 10 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.