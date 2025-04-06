Bursa'da feci kaza: Anne ve çocukları yaralı

Ankara'dan, Bursa'ya doğru seyreden otomobil sürücüsü Ufuk Y., İnegöl istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenen otomobil Mezit 7 mevkiinde istinat duvarına çarptı.Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı.İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.