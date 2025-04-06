Bursa'da feci kaza: Anne ve çocukları yaralı
İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün istinat duvarına çarptığı kazada eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Ankara'dan, Bursa'ya doğru seyreden otomobil sürücüsü Ufuk Y., İnegöl istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenen otomobil Mezit 7 mevkiinde istinat duvarına çarptı.
3 YARALI
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı.
İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenen otomobil Mezit 7 mevkiinde istinat duvarına çarptı.
3 YARALI
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı.
İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.