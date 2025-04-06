Adana'da 4 ton sahte içki ele geçirildi
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere getirilen 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheliler, "internetten ucuza bulunca aldık" savunması yapsa da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnaval'ı coşkusu hakim....
Kentte şenlikler tüm hızıyla sürerken, şehre giren turist kalabalığından faydalanmak isteyen dolandırıcılar da türedi....
Adana polisi, festivali fırsat bilerek sahte içki getirmeye çalışan şüphelilere yönelik bir çalışma başlattı.
4 TON SAHTE İÇKİ YAKALANDI
Ekiplerin çalışmasında şüpheliler F.A. ve A.A.'nın kente sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, bu şahıslara ait 2 kamyoneti takibe aldı.
Bir süre takip edilen iki kamyonet durdurularak yapılan aramada 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Emniyette ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"İNTERNETTEN UCUZA BULUNCA ALDIK"
Kentte düzenlenen karnavalda piyasaya sürüleceği değerlendirilen içkilerle ilgili şüphelilerin ifadelerinde, 'internetten ucuza bulunca aldık' diyerek kendilerini savunduğu öğrenildi.