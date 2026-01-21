Meteoroloji Duyurdu! Sağanak Yolda...

  • USD: 43,22 - 43,29
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege ve Marmara bölgelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Sıcaklık batıda mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

BURSA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 10, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 8, Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 4, Sabah saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM: -7, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: -7, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: -3, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

BATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu