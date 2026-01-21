Meteoroloji Duyurdu! Sağanak Yolda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutluİZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluBURSA: 8, Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutluÇANAKKALE: 10, Öğle saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR: 4, Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutluMUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluADANA: 13, Parçalı ve çok bulutluANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutluHATAY: 10, Parçalı ve çok bulutluISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutluKONYA: 3, Parçalı ve çok bulutluBOLU: 6, Parçalı ve çok bulutluDÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutluSİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutluAMASYA: 5, Parçalı ve çok bulutluSAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutluTRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutluRİZE: 8, Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutluARTVİN: 4, Sabah saatlerinde kar yağışlıERZURUM: -7, Parçalı ve çok bulutluKARS: -7, Parçalı ve çok bulutluMALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutluVAN: -3, Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutluBATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutluMARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu